У Херсонській області собаки напали на дітей, копи відкрили вогонь (фото)

У місті Каховка Херсонської області дві бійцівської породи собаки напали на дітей. Щоб вгамувати собак, поліцейському довелося відкрити вогонь на ураження. 9-літнього хлопчика з укусами на руках і ногах госпіталізували.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, інцидент стався вчора, 24 травня. У поліцію звернулася жінка і повідомила, що дві домашні собаки покусали її сина. На місце події виїхали правоохоронці.

Коли поліцейські опитували заявницю та її потерпілого сина, вони побачили дітей, які бігли і звали на допомогу, а їх наздоганяли дві собаки породи "боксер". Одна з собак схопила найближчого до неї хлопчика за куртку, але йому вдалося вирватися, і всі троє дітей сховалися за дорослих. Втім, собаки продовжували кидатися на дітей, тому поліцейський вирішив застосувати зброю.

Вирішується питання про притягнення власника собаки до відповідальності. Фото: ГУНП

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Він застрелив одну з собак, а інша, злякавшись звуку пострілу, втекла.

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На місце події поліцейські викликали медиків.

Правоохоронці встановили власника собак. За його словами, собаки втекли з двору. Зараз вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності за статтею "порушення правил утримання собак і кішок".

За фактом використання співробітником поліції табельної зброї призначена службова перевірка.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області собаки депутата покусали третьокласника.

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Також нагадаємо, на Донбасі пес покусав дворічного хлопчика, дитину на вертольоті доставляли до лікарні.