Русский
$ 27,43
33,49
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Херсонській області собаки напали на дітей, копи відкрили вогонь (фото)

25 травня, 15:17

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Поліцейському довелося стріляти на ураження – розпочато службову перевірку – подробиці інциденту

У місті Каховка Херсонської області дві бійцівської породи собаки напали на дітей. Щоб вгамувати собак, поліцейському довелося відкрити вогонь на ураження. 9-літнього хлопчика з укусами на руках і ногах госпіталізували.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, інцидент стався вчора, 24 травня. У поліцію звернулася жінка і повідомила, що дві домашні собаки покусали її сина. На місце події виїхали правоохоронці.

Коли поліцейські опитували заявницю та її потерпілого сина, вони побачили дітей, які бігли і звали на допомогу, а їх наздоганяли дві собаки породи "боксер". Одна з собак схопила найближчого до неї хлопчика за куртку, але йому вдалося вирватися, і всі троє дітей сховалися за дорослих. Втім, собаки продовжували кидатися на дітей, тому поліцейський вирішив застосувати зброю.

Вирішується питання про притягнення власника собаки до відповідальності. Фото: ГУНП

Вирішується питання про притягнення власника собаки до відповідальності. Фото: ГУНП

Реклама

Він застрелив одну з собак, а інша, злякавшись звуку пострілу, втекла.

В тренді
У Херсонській області пронісся потужний торнадо: фото і відео

На місце події поліцейські викликали медиків.

Правоохоронці встановили власника собак. За його словами, собаки втекли з двору. Зараз вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності за статтею "порушення правил утримання собак і кішок".

За фактом використання співробітником поліції табельної зброї призначена службова перевірка.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області собаки депутата покусали третьокласника.

Реклама

Також нагадаємо, на Донбасі пес покусав дворічного хлопчика, дитину на вертольоті доставляли до лікарні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життя
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життяУкраїна
Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янці-Подільському: загиблий і п'ятеро поранених (оновлено)
Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янці-Подільському: загиблий і п'ятеро поранених (оновлено)Україна
Легені згнили: у Житомирі помер чоловік, якому медики відмовили в допомозі
Легені згнили: у Житомирі помер чоловік, якому медики відмовили в допомозіІнші регіони
У Херсонській області пастор тримав у рабстві сто людей (фото)
У Херсонській області пастор тримав у рабстві сто людей (фото)Інші регіони
Житель Житомира купив ковбасу з щурячими лапами і хвостом (фото)
Житель Житомира купив ковбасу з щурячими лапами і хвостом (фото)Інші регіони
У Черкасах помер хлопчик, який отримав кулю на занятті в тирі
У Черкасах помер хлопчик, який отримав кулю на занятті в тиріІнші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти