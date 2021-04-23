На Херсонщині у подвір'я депутата міськради кинули гранату

Під час вибуху гранати вся сім'я депутата була вдома – версії слідства і подробиці моторошного інциденту

У Херсонській області в одному з селищ міського типу Новокаховської територіальної громади у подвір'я депутата міської ради кинули гранату. Внаслідок вибуху, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, частково пошкоджено автомобіль Mercedes-310 і фасад будівлі. Про те, що трапилося в поліцію повідомив сам господар будинку. Під час вибуху сім'я заявника перебувала всередині житла.

На місці події поліцейські виявили деформовані металеві фрагменти, залишки імовірно від гранати РГД-5, ричаг УЗРГМ, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

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Правоохоронці шукають можливих свідків. Також слідчі відпрацьовують усі можливі версії події, у тому числі, що причиною скоєння злочину могла стати службова діяльність заявника.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

Раніше ми повідомляли, що в Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських та втік.

Також нагадаємо, під Києвом чоловік погрожував своїй родині гранатою.

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