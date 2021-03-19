У Хмельницькому оголосили "лайт-локдаун": що заборонено

Міська влада Хмельницького прийняла рішення посилити карантинні заходи – нові обмеження наберуть чинності 22 березня.

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Про це повідомляє портал НГП, посилаючись на заступника міського голови Романа Примуша.

Починаючи з наступного тижня, в обласному центрі:

заборонені всі масові заходи, зокрема культурні та спортивні;

призупинено роботу всіх позашкільних гуртків;

вчителі та педагоги починають працювати дистанційно;

вузам рекомендують теж перейти на дистанційну форму навчання.

Нові обмеження не торкнуться роботи громадського транспорту, дитячих садків, закладів торгівлі та ресторанного бізнесу.

Однак, якщо ситуація з поширенням COVID-19 продовжить погіршуватися, в Хмельницькому можуть ввести нові обмеження.

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На сьогодні, за словами Примуш, завантаженість "ковідних" лікарень в Хмельницькому становить 80%.

А 17 березня в Хмельницькому було зафіксовано 272 хворих на COVID-19 – це добовий антирекорд за весь час епідемії.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні виявили 15 053 нових випадки інфікування коронавірусом.

Крім того, починаючи з вихідних, локдаун оголошено і в Києві. Нові суворі обмеження ввели з 20 березня до 9 квітня.

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