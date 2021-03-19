У Хмельницькому оголосили "лайт-локдаун": що заборонено

Міська влада Хмельницького прийняла рішення посилити карантинні заходи – нові обмеження наберуть чинності 22 березня.
Про це повідомляє портал НГП, посилаючись на заступника міського голови Романа Примуша.
Починаючи з наступного тижня, в обласному центрі:
- заборонені всі масові заходи, зокрема культурні та спортивні;
- призупинено роботу всіх позашкільних гуртків;
- вчителі та педагоги починають працювати дистанційно;
- вузам рекомендують теж перейти на дистанційну форму навчання.
Нові обмеження не торкнуться роботи громадського транспорту, дитячих садків, закладів торгівлі та ресторанного бізнесу.
Однак, якщо ситуація з поширенням COVID-19 продовжить погіршуватися, в Хмельницькому можуть ввести нові обмеження.
На сьогодні, за словами Примуш, завантаженість "ковідних" лікарень в Хмельницькому становить 80%.
А 17 березня в Хмельницькому було зафіксовано 272 хворих на COVID-19 – це добовий антирекорд за весь час епідемії.
Нагадаємо, що за останню добу в Україні виявили 15 053 нових випадки інфікування коронавірусом.
Крім того, починаючи з вихідних, локдаун оголошено і в Києві. Нові суворі обмеження ввели з 20 березня до 9 квітня.
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