У Хмельницькому поліцейський торгував даними із закритої системи МВС

Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі

У Хмельницькому співробітники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського за підозрою у систематичному збуті інформації із закритої автоматизованої системи МВС.

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Як розповіли в пресслужбі ДБР, правоохоронець відправляв відомості "замовникам" за допомогою месенджера.

Зокрема, це були відомості про певних фізичних осіб і транспортні засоби. Поліцейський фотографував і пересилав "замовникам". Згодом, він отримував кошти за надані "послуги".

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28-річний поліцейського було затримано 15 лютого після чергового збуту даних в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Раніше ми повідомляли, що підполковника СБУ звинувачують у продажу інформації про телефонні розмови українців.

Також нагадаємо, у Києві коп приторговував секретною інформацією.

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