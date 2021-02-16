Русский
$ 27,97
33,93
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Хмельницькому поліцейський торгував даними із закритої системи МВС

16 лютого, 15:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі

У Хмельницькому співробітники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського за підозрою у систематичному збуті інформації із закритої автоматизованої системи МВС.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ДБР, правоохоронець відправляв відомості "замовникам" за допомогою месенджера.

Зокрема, це були відомості про певних фізичних осіб і транспортні засоби. Поліцейський фотографував і пересилав "замовникам". Згодом, він отримував кошти за надані "послуги".

Реклама

28-річний поліцейського було затримано 15 лютого після чергового збуту даних в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

В тренді
Прийняли до лав поліції: у Чернівцях копи здійснили мрію смертельно хворого на рак хлопчика (відео)

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що підполковника СБУ звинувачують у продажу інформації про телефонні розмови українців.

Також нагадаємо, у Києві коп приторговував секретною інформацією.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

торгівля поліція інформація Хмельницький
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мама дівчинки, відео якої
Мама дівчинки, відео якої "підірвало" інтернет: "Це непросто – стати відомою за одну ніч"Україна
Били стільцем та вогнегасником: двох поліцейських з Черкащини звільнили через тортури
Били стільцем та вогнегасником: двох поліцейських з Черкащини звільнили через тортуриІнші регіони
Нікого не було поруч, кричала на всю лікарню: у Херсонській області померли породілля і дитина
Нікого не було поруч, кричала на всю лікарню: у Херсонській області померли породілля і дитинаІнші регіони
Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15
Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15Україна
Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпера
Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпераУкраїна
Житель Вінниці
Житель Вінниці "заробив" понад мільйон гривень на онлайн-переказахІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти