У Хмельницькому поліцейський торгував даними із закритої системи МВС

У Хмельницькому співробітники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського за підозрою у систематичному збуті інформації із закритої автоматизованої системи МВС.
Як розповіли в пресслужбі ДБР, правоохоронець відправляв відомості "замовникам" за допомогою месенджера.
Зокрема, це були відомості про певних фізичних осіб і транспортні засоби. Поліцейський фотографував і пересилав "замовникам". Згодом, він отримував кошти за надані "послуги".
28-річний поліцейського було затримано 15 лютого після чергового збуту даних в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Раніше ми повідомляли, що підполковника СБУ звинувачують у продажу інформації про телефонні розмови українців.
Також нагадаємо, у Києві коп приторговував секретною інформацією.
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