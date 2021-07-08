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У Хмельницькому під час зарядки спалахнув електромобіль (відео)

8 липня 2021 11:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Електромобіль вигорів майже дотла. Що саме стало причиною загоряння – поки невідомо

У Хмельницькому під час підзарядки загорівся автомобіль. Фото: колаж "Сьогодні"

У Хмельницькому під час підзарядки загорівся автомобіль. Фото: колаж "Сьогодні"

У Хмельницькому електромобіль Nissan Leaf загорівся під час зарядки біля ТЦ "Оазис".

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", інцидент стався на парковці біля одного з торгових центрів в центрі міста. Пожежу помітили очевидці і кинулися гасити.

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Втім, вогонь розгорівся настільки швидко, що коли власник вийшов до машини – залишився тільки кузов. Причину займання встановлюють.

Раніше ми повідомляли, що у Києві за добу згоріли два авто в різних районах міста. НП відбулася у Шевченківському і Голосіївському районах.

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Також нагадаємо, у Дніпрі на проїжджій частині загорівся автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу. Повідомляється, що вогонь пошкодив багажний відсік і салон автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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