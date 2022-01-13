У Хмельницькому замінували школу

Поліцейські вже оточили район, а також евакуювали учнів, вчителів та працівників навчального закладу

Місце інциденту перевіряють працівники всіх екстрених служб / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 13 січня, Хмельницькому замінували школу№6. Повідомлення надійшло на адресу поліції. На місці події знаходяться всі екстрені служби.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Реклама

Деталі

На місце події виїхали працівники екстрених служб. Правоохоронці оточили район, евакуювали учнів, вчителів та працівників школи.

Фахівці-вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення школи та прилеглої території.

"Повідомлення про мінування школи надійшло письмово на адресу поліції. Перевірка ще триває, учнів та педагогів евакуйовано", – повідомила сайту "Сьогодні" спікер поліції Хмельницької області Інна Глега.

Хвиля мінувань в Україні

Вчора, 12 січня, у різних містах Українинадходили повідомлення анонімів про мінування.

Реклама

У Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах міст, а у Києві з тієї ж причини закрили чотири станції метрополітену.

Також у столиці "замінували" аеропорти та кілька торгових центрів. Поліція намагається встановити особу "мінера".

Хто до цього причетний?

Хвилі "мінувань" в обласних центрахмають ознаки добре спланованої акції, твердить авторитетний психолог, кандидат психологічних наук Ольга Плетка. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.

Реклама

Раніше ми писали: