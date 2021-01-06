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У Хмельницькій області поліція затримала кримінального "авторитета"

6 січня, 15:52

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Тепер йому загрожує до 5 років в'язниці

У Хмельницькій області поліція затримала кримінального "авторитета" після незаконного перетинання державного кордону.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, громадянину іншої країни, неодноразово засудженому за скоєння тяжких злочинів на території України, протягом 11 років було заборонено в'їжджати в країну.

Незважаючи на заборону, чоловік незаконно перетнув державний кордон, за що йому тепер загрожує до п'яти років ув'язнення.

Зараз зловмисникові повідомлено про підозру за статтею "незаконне перетинання державного кордону України", а Хмельницьким міським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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В ході слідства оперативники і слідчі будуть встановлювати місце незаконного перетину кордону та осіб, які сприяли підозрюваному потрапити на територію країни.

Раніше ми повідомляли, що на виїзді з Кривого Рогу затримали кримінального авторитета, який втік після суду.

Також нагадаємо, у Києві спіймали "злодія в законі" з Грузії на прізвисько Дато Сфан. Оперативникам вдалося встановити його плани і затримати.

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затримання поліція кримінальний авторитет Хмельниччина
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