На Хмельничччині сталася смертельна ДТП з військовими: авто загорілися (фото і відео)

У Хмельницькій області військовий КамАЗ зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті загинули три особи.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

ДТП сталася на трасі Стрий – Знам'янка між селами Поляни і Копачівка Волочиського району.

/ Фото: Сьогодні

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/ Фото: Сьогодні

За попередньою інформацією, водій легковика Audi не впорався з керуванням і влетів у вантажівку. Внаслідок зіткнення обидві машини загорілися. Полум'я було такої сили, що КамАЗ згорів дотла.

На місце інциденту виїхали рятувальники.

Реклама / Фото: Сьогодні

Поліція повідомляє про трьох загиблих. Аварію вже розслідує ДБР.

/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, раніше на трасі Полтава – Олександрія з дороги в кювет злетіла військова вантажівка з пасажирами.

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Також повідомлялося, що на Кіровоградщині військова вантажівка збила шляховиків.

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