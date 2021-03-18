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На Хмельничччині сталася смертельна ДТП з військовими: авто загорілися (фото і відео)

18 березня, 19:18

Тетяна Очеретяна , Олексій Керман

На місці працюють рятувальники

У Хмельницькій області військовий КамАЗ зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті загинули три особи.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

ДТП сталася на трасі Стрий – Знам'янка між селами Поляни і Копачівка Волочиського району.

/ Фото: Сьогодні

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/ Фото: Сьогодні

За попередньою інформацією, водій легковика Audi не впорався з керуванням і влетів у вантажівку. Внаслідок зіткнення обидві машини загорілися. Полум'я було такої сили, що КамАЗ згорів дотла.

На місце інциденту виїхали рятувальники.

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Поліція повідомляє про трьох загиблих. Аварію вже розслідує ДБР.

/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, раніше на трасі Полтава – Олександрія з дороги в кювет злетіла військова вантажівка з пасажирами.

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Також повідомлялося, що на Кіровоградщині військова вантажівка збила шляховиків.

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ДТП військові Хмельниччина пожежа

Джерело: Сьогодні

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