На Хмельничччині сталася смертельна ДТП з військовими: авто загорілися (фото і відео)

У Хмельницькій області військовий КамАЗ зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті загинули три особи.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
ДТП сталася на трасі Стрий – Знам'янка між селами Поляни і Копачівка Волочиського району.
За попередньою інформацією, водій легковика Audi не впорався з керуванням і влетів у вантажівку. Внаслідок зіткнення обидві машини загорілися. Полум'я було такої сили, що КамАЗ згорів дотла.
На місце інциденту виїхали рятувальники.
Поліція повідомляє про трьох загиблих. Аварію вже розслідує ДБР.
Нагадаємо, раніше на трасі Полтава – Олександрія з дороги в кювет злетіла військова вантажівка з пасажирами.
Також повідомлялося, що на Кіровоградщині військова вантажівка збила шляховиків.
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