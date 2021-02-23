На Хмельниччині п'яний поліцейський збив на смерть жінку

Копа вже звільнили з органів

На Хмельниччині працівник групи реагування патрульної поліції на смерть збив жінку, після чого втік з місця злочину.

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Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на своїй сторінці в Facebook, його вдалося затримати через 40 хвилин після ДТП. Він виявився п'яним.

Голова Нацполіції зазначив, що цей співробітник вже звільнений з поліції. Матеріали щодо цієї справи будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові автомобіль поліцейських потрапив у масштабну аварію під час погоні за легковиком порушників. В результаті аварії до лікарні госпіталізували двох співробітників Управління патрульної поліції.

Також нагадаємо, в Одесі автомобіль патрульних потрапив у масштабну аварію. Тoyota Prius протаранив мікроавтобус Renault Trafic служби доставки води. За словами очевидців, внаслідок ДТП постраждали поліцейські і водій мікроавтобуса.

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