Не витримав урагану. На Хмельниччині впав величезний хрест – фото

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області шквальний вітер повалив хрест, встановлений над річкою Дністер поблизу Бакотського монастиря.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Пориви вітру в районі були настільки сильними, що величезний хрест звалився на землю і розбився. Судячи з фото, відновленню він уже не підлягає.
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Зазначимо, що окрім поваленого хреста негода наробила ще багато лиха в області. Як пише "Суспільне", днями у деяких районах вітер валив дерева, а гімназію №6 у Шепетівці залишив без покрівлі. Також у центрі міста зламано флагшток біля краєзнавчого музею, пошкоджено новорічні інсталяції.
Негода в Україні
Україну ще 14-15 січня накрив сильний вітер. Він валив дерева, зносив електроопори та рекламні щити. Низка населених пунктів залишилася без світла.
- Вранці в суботу, 15 січня, через пориви вітру в Україні було знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.
- У Харкові вітер розірвав прапор України на стометровому флагштоку, авіарейси затримувалися. Одне зі звалених за ніч дерев перегородило проїзд до пологового будинку.
- У Києві через сильний вітер тополя впала прямо на припарковані авто, в одному з них було двоє людей. Водій загинув на місці, пасажир у лікарні.