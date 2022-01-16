Не витримав урагану. На Хмельниччині впав величезний хрест – фото

Біля затопленого села Бакота впав великий монумент у вигляді хреста – він не витримав сильного вітру

На Хмельниччині впав величезний хрест / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області шквальний вітер повалив хрест, встановлений над річкою Дністер поблизу Бакотського монастиря.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Пориви вітру в районі були настільки сильними, що величезний хрест звалився на землю і розбився. Судячи з фото, відновленню він уже не підлягає.

У Бакоті розбився хрест через вітер. Фото: Андрій Попик

Зазначимо, що окрім поваленого хреста негода наробила ще багато лиха в області. Як пише "Суспільне", днями у деяких районах вітер валив дерева, а гімназію №6 у Шепетівці залишив без покрівлі. Також у центрі міста зламано флагшток біля краєзнавчого музею, пошкоджено новорічні інсталяції.

Негода в Україні

Україну ще 14-15 січня накрив сильний вітер. Він валив дерева, зносив електроопори та рекламні щити. Низка населених пунктів залишилася без світла.

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