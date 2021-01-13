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У Хмельницькій області в ДТП постраждали чотири людини (відео)

13 січня, 15:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На місце викликали рятувальників, оскільки авто могло спалахнути

У Хмельницькій області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини.

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Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що інцидент стався у селі Шпичинці Деражнянського району. Зіткнулися мікроавтобус Wolkswagen і вантажний автомобіль ГАЗ-53.

Чотири людини отримали травми.

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На місце викликали рятувальників, вони відключили акумуляторні батареї обох авто і змили з дороги залишки пально-мастильних матеріалів та уламків, щоб ті не загорілись.

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Тепер причину ДТП з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

Також ми повідомляли, що в Одесі зіткнулися п'ять автомобілів. Внаслідок зіткнення одне з авто загорілося.

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ДТП Хмельниччина постраждалі
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