У Хмельницькій області в ДТП постраждали чотири людини (відео)

У Хмельницькій області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини.
Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що інцидент стався у селі Шпичинці Деражнянського району. Зіткнулися мікроавтобус Wolkswagen і вантажний автомобіль ГАЗ-53.
Чотири людини отримали травми.
На місце викликали рятувальників, вони відключили акумуляторні батареї обох авто і змили з дороги залишки пально-мастильних матеріалів та уламків, щоб ті не загорілись.
Тепер причину ДТП з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.
Також ми повідомляли, що в Одесі зіткнулися п'ять автомобілів. Внаслідок зіткнення одне з авто загорілося.
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