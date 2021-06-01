У Хмельницькій області військовий роками викрадав деталі для авіатехніки. Як його розкрили

У Хмельницькій області завідувачу авіаційно-технічного складу військової частини, який протягом шести років викрадав комплектуючі, повідомлено про підозру.

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Як розповіли в пресслужбі ДБР, у період з 2014 до 2020 року військовий виносив запчастини в особистих речах.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Фото: dbr.gov.ua

Під час обшуку слідчі ДБР виявили вдома у військового 120 виробів військового призначення:

блоки до радіолокатора переднього огляду "Оріон-А" (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 "Пума", яка встановлюється на літаки Су-24);

блоки до цифрового радіолокаційного комплексу "Орбіта", (входить у ПНС-24 "Пума", що встановлюється на літак Су-24);

блоки до станції попередження випромінювання літака ракетами Л-006 "Липа";

комплект випромінювача "ДІСС-7";

насоси та компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) і МіГ-23Б.

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Вартість завданих державі збитків встановлюється.

Під час обшуку у військового виявили 120 виробів. Фото: dbr.gov.ua В тренді Ледь не забрав сміттєвоз. Як у Івано-Франківську врятували викинуте на смітник немовля

"Злочинні дії військового викрили під час прийому-передачі майна складу, що здійснювалося після його переведення на іншу посаду. Крім того, у військовій частині триває повна перевірка наявності та використання матеріально-технічних цінностей", – йдеться в повідомленні ДБР.

Військовослужбовець підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Раніше ми повідомляли, що СБУ перекрила канал постачання в РФ комплектуючих для військової техніки.

Також нагадаємо, з України хотіли вивезти запчастини до зенітно-ракетному комплексу.