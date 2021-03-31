У Хмельницькій області жінка кинулася у 17-метровий колодязь, рятуючи маленьку дочку

У селищі міського типу Летичів Хмельницької області п'ятирічна дитина і її мати впали у 17-метровий колодязь. Обох вдалося врятувати.

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Як повідомляє пресслужба МВС України, першою в покинутий колодязь впала п'ятирічна дівчинка. Побачивши це, її мати кинулася за нею.

Прибувши за викликом, рятувальники спустилися вниз за допомогою рятувальної мотузки. Вони дістали дівчинку і передали її медикам, після цього витягли жінку.

Внаслідок інциденту дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану забрали медики для подальшого обстеження.

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Раніше ми повідомляли, що у Черкаській області чоловік впав у 15-метровий колодязь.

Також нагадаємо, у Дніпрі собака знайшла жінку, яка просиділа в колодязі дві доби.

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