У Каневі біля нового Шевченківського центру створять сучасний парк – фото

У Каневі Черкаської області, де нещодавно були закінчені будівельні роботи в Шевченківському культурному центрі, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершується також благоустрій центральної частини міста.
Про це в Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
"Перший крок ми вже зробили: відбудували Шевченківський культурний центр. Але залишити зовні все без змін – це як зробити капремонт в одній кімнаті, а решта приміщень в квартирі лишити в розрусі", – написав Скічко.
За даними глави ОДА, навколо Shevchenko HUB створюється сучасний простір для відпочинку, що включає парк, найбільший в місті дитячий майданчик і багатофункціональні локації для занять спортом.
Усі об'єкти майбутнього парку будуть безбар'єрними і пристосованими для людей з інвалідністю.
"Ми вдихаємо життя в центр міста. Замість сірої буденності, тут буде все, що потрібно для якісного дозвілля ", – пообіцяв Скічко.
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