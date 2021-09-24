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У Каневі біля нового Шевченківського центру створять сучасний парк – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 вересня, 10:25
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Усі об'єкти майбутнього парку навколо Shevchenko HUB будуть пристосовані для людей з інвалідністю
У Каневі зроблять парк навколо Shevchenko HUB
У Каневі зроблять парк навколо Shevchenko HUB / Фото: Колаж: Сьогодні

У Каневі Черкаської області, де нещодавно були закінчені будівельні роботи в Шевченківському культурному центрі, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершується також благоустрій центральної частини міста.

Про це в Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

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"Перший крок ми вже зробили: відбудували Шевченківський культурний центр. Але залишити зовні все без змін – це як зробити капремонт в одній кімнаті, а решта приміщень в квартирі лишити в розрусі", – написав Скічко.

На місці вже йдуть роботи. Фото Олександра Скічко

За даними глави ОДА, навколо Shevchenko HUB створюється сучасний простір для відпочинку, що включає парк, найбільший в місті дитячий майданчик і багатофункціональні локації для занять спортом.

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Усі об'єкти майбутнього парку будуть безбар'єрними і пристосованими для людей з інвалідністю.

"Ми вдихаємо життя в центр міста. Замість сірої буденності, тут буде все, що потрібно для якісного дозвілля ", – пообіцяв Скічко.

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