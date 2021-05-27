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У канівської лікарні відкрили суперсучасне відділення (фото, відео)

27 травня, 09:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Олександр Скічко заявив, що тепер кожна вкладена гривня працюватиме на пацієнтів і персонал лікарні

Оновлене приймальне відділення у Канівській обласній лікарні. Фото: ck-oda.gov.ua

Оновлене приймальне відділення у Канівській обласній лікарні. Фото: ck-oda.gov.ua

У Канівській районній лікарні в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили нове приймальне відділення, яке зможе обслуговувати близько 50 тисяч громадян. Його також облаштували сучасним медичним обладнанням, що дозволить скоротити час для порятунку життів.

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Про це повідомляє Черкаська облдержадміністрація.

За словами очільника області Олександра Скічка, це тільки початок масштабного оновлення медичних установ Черкаської області.

Скічко в палаті лікарні. Фото: ck-oda.gov.ua

"Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми відкриваємо дійсно зразок того, якою у нас має бути медицина тут, в Україні і в Черкаській області. Усього в області було реалізовано 8 таких проєктів, та це лише початок", – заявив він.

Лікарі розповідають Скічку про нове обладнання. Фото: ck-oda.gov.ua

Скічко додав, що напередодні оновлене відділення екстреної допомоги запрацювало в Смілі. За його словами, на ремонт і облаштування відділення направили понад 7,6 млн грн.

Фото: ck-oda.gov.ua
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"Проєкти реалізували державним коштом, і кожна вкладена гривня тепер працюватиме на пацієнтів і персонал лікарні", – підкреслив глава області.

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"Пандемія коронавірусу показала, що ми довгий час приділяли недостатню увагу медицині, але зараз це змінюється. Яскравий приклад тому сьогоднішнє відкриття приймального відділення у рамках програми президента "Велике будівництво", – сказав він.

Розпочали роботи у відділенні наприкінці минулого року. Відтоді тут замінили всі внутрішні мережі, відновили приміщення, зробили сучасний свіжий ремонт, поставили нові меблі та завезли нову медичну техніку – апарат УЗД і томограф. Коштом місцевого бюджету докуповують й інше обладнання.

Олександр Скічко додав, у рамках "Великого будівництва" відновлюють приймальні відділення у таких лікарнях:х:

  • Черкаська обласна лікарня;
  • III Черкаська міська лікарня;
  • Смілянська міська лікарня;
  • Уманська міська лікарня;
  • Звенигородська центральна районна лікарня;
  • Золотоношська центральна районна лікарня;
  • Канівська центральна районна лікарня;
  • Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", "Велике будівництво" Зеленського добудує Шевченківський культурний центр у Каневі, який не можуть завершити з 1986 року.

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