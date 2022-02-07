У Карпатах зафіксували вкрай небезпечне погодне явище (відео)

Рятувальники попередили туристів про небезпеку

Рятувальники показали снігові фонтани в горах/Колаж: "Сьогодні"

У Карпатах "забили" снігові фонтани. Туристам радять не ходити в гори через небезпеку.

Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області.

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Снігові фонтани — вкрай небезпечне явище. Вони утворюються сильним вітром біля снігових карнизів. У ДСНС зазначили, що зараз знаходитись в горах ризиковано. Погодні умови продовжують псуватися.

"За прогнозами синоптиків, вночі та в першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, подекуди посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини", — повідомили в ДСНС.

Погода 7 лютого

За інформацією синоптиків, вночі проти 7 лютого в Україні ще буде мороз, проте наступного дня температура підніметься і не спаде вночі. Найтепліше буде на півдні та заході країни – 3-7 градусів тепла, на півночі – від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. У центральних регіонах очікується вдень близько 3 градусів тепла, а в столиці – 2-4 градуси.

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