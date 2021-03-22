У Кіровоградській області викрили підпільний міні-завод (фото)

Співробітники Служби безпеки України заблокували в Кіровоградській області діяльність угруповання, яке організувало незаконне виробництво та збут нафтопродуктів.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі відомства, було виявлено 200 тонн фальсифікованого палива на загальну суму понад п'ять мільйонів гривень.

Для виготовлення дизпалива і бензину в промислових масштабах зловмисники влаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод. Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей.

Реклама

Вилучена продукція та обладнання для її виготовлення направлені на експертизу.

За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє місцевих підприємців.

В тренді В окупованій Горлівці помітили танки: відео

Відкрито кримінальне провадження за статтею "незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Тривають слідчі дії.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили нелегальне виробництво бензину із заборонених речовин.

Також нагадаємо, в Україні припинили контрабанду палива з Білорусі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама