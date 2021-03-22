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У Кіровоградській області викрили підпільний міні-завод (фото)

22 березня, 13:24

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зловмисники продавали свою продукцію аграріям трьох областей

Співробітники Служби безпеки України заблокували в Кіровоградській області діяльність угруповання, яке організувало незаконне виробництво та збут нафтопродуктів.

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Як повідомили в пресслужбі відомства, було виявлено 200 тонн фальсифікованого палива на загальну суму понад п'ять мільйонів гривень.

Для виготовлення дизпалива і бензину в промислових масштабах зловмисники влаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод. Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей.

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Вилучена продукція та обладнання для її виготовлення направлені на експертизу.

За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє місцевих підприємців.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею "незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів". Тривають слідчі дії.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили нелегальне виробництво бензину із заборонених речовин.

Також нагадаємо, в Україні припинили контрабанду палива з Білорусі.

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СБУ паливо виробництво збут Кіровоградська область
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