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У Кременчуці дерево придавило дітей і виховательку: нові подробиці трагедії

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 жовтня, 17:39
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4-річна дівчинка померла. Решту постраждалих госпіталізували
У Полтавській області дерево впало на дітей і виховательку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Полтавській області дерево впало на дітей і виховательку. Фото: колаж "Сьогодні"

Дерево, яке придавило двох дітей і виховательку у Кременчуці, не було аварійним. За попередньою інформацією, це був нещасний випадок, внаслідок якого померла 4-річна дівчинка.

Про це пише "ТСН".

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Нові деталі НП

За словами співробітників дитячого садка, діти вже поверталися з прогулянки в групи, але у цей час раптово почався вітер і його поривів не витримав каштан.

У підсумку під час падіння дерева постраждали двоє дітей і вихователька.

В якому стані зараз постраждалі?

У 5-річного хлопчика закритий перелом правого стегна зі зміщенням, його госпіталізували у травматологію. Там дитину прооперували.

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Зараз на лікарняному знаходиться вихователька, у неї забої. Життю обох нічого не загрожує.

4-річна дівчинка не вижила

Постраждала 4-річна дівчинка була вкрай важка, її відразу забрали в реанімацію. Там у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. У підсумку дитина померла.

"Це був нещасний випадок"

У дитячому садку запевняють, що це був нещасний випадок. Каштан не був аварійним, і ніхто уявити не міг, що він може впасти.

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Крім того, перед навчальним роком і сад, і дерева на його території оглядала спеціальна комісія та підписала акт готовності до прийому дітей.

Розпочато кримінальне провадження

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 137 частини 2. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило тяжкі наслідки.

З санкції статті, за скоєне загрожує як обмеження волі від 3 до 5 років, так і позбавлення на той самий строк.

Подібні випадки

Раніше в Одесі дерево впало на тротуар і придавило жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво.

Також у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика до приміщення.

Крім того, на території бази відпочинку в Старому Салтові, що на Харківщині, в результаті пориву вітру на трьох відпочивальників упало дерево.

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