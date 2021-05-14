У Кременчуці учень вирішив "покінчити з собою" через відібрані на уроці чіпси

Учень шостого класу образився на те, що їжу забрали на уроці, і заявив, що виліз на дах і хоче стрибнути

У Полтавській області стався конфлікт між учителем і учнем, після якого хлопчик захотів накласти на себе руки. 6-класник хотів їсти чіпси під час уроку, але вчителька відібрала їх. Однак штраф за поведінку дитини отримала його мати.

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Про це йдеться в рішенні суду.

У Кременчуцькій гімназії №16 хлопчик утік зі школи, подзвонив матері і повідомив про намір накласти на себе руки. Він пояснив, що вчителька забрала чіпси і сказала, що віддасть після уроків. Жінка зателефонувала матері хлопчика і хотіла відвести його до директора, але учень відповів, що піде додому.

На вулиці він подзвонив мамі і заявив, що стоїть на даху і хоче стрибнути, попрощався і вимкнув телефон, а сам у цей час пішов до озера і сидів там поки його не знайшли копи. Поліцейські вважають, що покінчити з собою дитина насправді не хотіла. Однак сам хлопчик не зміг пояснити, навіщо так вчинив.

Суд визнав винною матір хлопчика, вона має заплатити штраф 850 грн і 454 грн судового збору в дохід держави.

Чому звинуватили саме мати?

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За даними гімназії, хлопчик неодноразово порушував дисципліну. Дитина самовільно пішла зі школи, тому протокол був складений на одного з батьків.

"Дитина повинна отримати дозвіл піти зі школи, а не ставити педагогів перед фактом. Радимо батькам провести бесіди з дітьми та пояснити, що за самовільний пропуск занять нести відповідальність будуть батьки", – пояснила правоохоронець Анна Волювач.

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