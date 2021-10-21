У Кременчуці впало дерево на двох малюків і виховательку

Дітей госпіталізували в лікарню. Зараз поліція з'ясовує всі обставини НП

У Полтавській області дерево впало на двох дітей і виховательку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кременчуці Полтавської області в дитячому садку на двох маленьких дітей впало дерево. Також постраждала вихователька.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України Полтавської області.

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Деталі НП

Близько 12 години дня в поліцію надійшла інформація від медиків, що на території дитячого садка, розташованого по вул. Софіївській, впало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей.

Обидва травмованих госпіталізовані до лікарні.

Також встановлено, що внаслідок падіння дерева постраждала вихователька.

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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Зараз обставини з'ясовуються.

Подібні випадки

Раніше в Одесі дерево впало на тротуар і придавило жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво.

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Також у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика у приміщення.

Крім того, на території бази відпочинку у Старому Салтові, що в Харківській області, внаслідок пориву вітру на трьох відпочивальників впало дерево.

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