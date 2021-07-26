У Кропивницькому городян можуть почати вакцинувати в автобусах та тролейбусах

Транспорт можуть пустити в дальні регіони / Фото: колаж "Сегодня"

У Кропивницькому міський голова Андрій Райкович заявив, що в місті планують розгорнути вакцинацію городян в тролейбусах і автобусах.

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Про це він сказав в ході наради.

"Ми можемо організувати мобільні пункти в наших автобусах і тролейбусах і пустити їх в далекі мікрорайони – Лелеківку, Арнаутово або Завадівку. Транспорт буде оброблений дезінфектором, а так, як там є Wi-Fi – зв'язок організувати проблем не буде", – сказав він.

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Він вважає, що працівники комунальних служб повинні активніше вакцинуватися. Крім того, підприємства, сфера послуг, кафе, ресторани, всі максимально повинні бути залучені в процес вакцинації.

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"Всі, хто на роботі спілкуються з людьми, кому не протипоказана за станом здоров'я вакцинація, повинні бути щеплені", – впевнений він.

Раніше ми повідомляли, що завдяки додатку "Дія", в якому прибрали чергу на вакцинацію, українці, які зробили щеплення від коронавірусу, можуть отримати особливі привілеї.

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