В Кропивницькому прогримів вибух у багатоповерхівці: є постраждалі (фото)

У Кропивницькому в житловій багатоповерхівці прогримів вибух, після чого почалася пожежа. У результаті постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

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Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вибух стався в однокімнатній квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхівки на вул. Юрія Коваленка. Коли рятувальники прибули на місце, у квартирі вже була пожежа.

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждали дві людини. Ще сім громадян евакуювали.

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Вогонь загасили о 20:40. На місці працювали 20 людей особового складу та сім одиниць техніки. Попередня причина – газ.

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Нагадаємо, у Києві поряд з гаражними приміщеннями стався вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало вікна.

Крім того, у Миколаївській області 1 березня стався вибух котла у школі. У приміщенні котельні під залізобетонною плитою знаходилася людина.

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