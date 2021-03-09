В Кропивницькому прогримів вибух у багатоповерхівці: є постраждалі (фото)

У Кропивницькому в житловій багатоповерхівці прогримів вибух, після чого почалася пожежа. У результаті постраждали двоє людей, їх госпіталізували.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що вибух стався в однокімнатній квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхівки на вул. Юрія Коваленка. Коли рятувальники прибули на місце, у квартирі вже була пожежа.
За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждали дві людини. Ще сім громадян евакуювали.
Вогонь загасили о 20:40. На місці працювали 20 людей особового складу та сім одиниць техніки. Попередня причина – газ.
Нагадаємо, у Києві поряд з гаражними приміщеннями стався вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало вікна.
Крім того, у Миколаївській області 1 березня стався вибух котла у школі. У приміщенні котельні під залізобетонною плитою знаходилася людина.
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