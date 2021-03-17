У Кропивницькому в пожежі загинула чотирирічна дівчинка (фото і відео)

У Кропивницькому під час пожежі в житловому будинку загинула маленька дитина. Також постраждала 17-річна дівчинка.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Зазначається, що про загоряння рятувальникам повідомили о 10:54. Горів приватний будинок, де живе сім'я з чотирма дітьми.

Відео: Сьогодні

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло дівчинки 2016 року народження. Також постраждала 17-річна дівчинка, її госпіталізували до дитячої обласної лікарні. Її діагноз поки встановлюється.

Відео: Сьогодні

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Пожежу ліквідували о 13:15. На місці працювали 18 рятувальників на чотирьох пожежних авто.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині сталася пожежа в двоповерховій лікарні, з будівлі були евакуйовані 23 особи.

Крім того, у Кропивницькому в житловій багатоповерхівці прогримів вибух, після чого почалася пожежа. У результаті постраждали двоє осіб, їх госпіталізували.

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