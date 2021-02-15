У Кропивницькому вибухнув газ в будинку, є постраждалий

У Кропивницькому стався вибух газового балона в господарчій будівлі, внаслідок якого травмований чоловік.
Як розповіли в пресслужбі ДСНС, інцидент стався 15 лютого о 4:55 на вул. Волгоградська. Вибух стався в одноповерховій господарській будівлі, суміжній із приватним житловим будинком.
Після загорілися конструктивні елементи і побутові речі на площі 10 "квадратів".
Внаслідок вибуху сталося руйнування близько 60 "квадратів" господарчої будівлі. Був травмований власник, 1966 року народження. Його з опіками рук і обличчя госпіталізували до Кіровоградської обласної лікарні.
На місце події виїжджали рятувальники. До ліквідації наслідків залучалися 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки. Причину вибуху встановлюють фахівці.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області в будинку вибухнув газ.
Також нагадаємо, у Харкові в багатоповерховому житловому будинку стався вибух газу, внаслідок якого за медичною допомогою звернулися п'ять людей.
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