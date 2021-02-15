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У Кропивницькому вибухнув газ в будинку, є постраждалий

15 лютого, 09:49

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Причину вибуху встановлюють фахівці

У Кропивницькому стався вибух газового балона в господарчій будівлі, внаслідок якого травмований чоловік.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, інцидент стався 15 лютого о 4:55 на вул. Волгоградська. Вибух стався в одноповерховій господарській будівлі, суміжній із приватним житловим будинком.

Після загорілися конструктивні елементи і побутові речі на площі 10 "квадратів".

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Внаслідок вибуху сталося руйнування близько 60 "квадратів" господарчої будівлі. Був травмований власник, 1966 року народження. Його з опіками рук і обличчя госпіталізували до Кіровоградської обласної лікарні.

На місце події виїжджали рятувальники. До ліквідації наслідків залучалися 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки. Причину вибуху встановлюють фахівці.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області в будинку вибухнув газ.

Також нагадаємо, у Харкові в багатоповерховому житловому будинку стався вибух газу, внаслідок якого за медичною допомогою звернулися п'ять людей.

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рятувальники вибух газу ДСНС житловий будинок постраждалий Кропивницький
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