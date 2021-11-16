У Луцьку школярам на "дистанційці" ввімкнули відео для дорослих

Наразі програмісти розглядають кілька версій, як це могло статися

У Луцьку розслідують справу про те, що учням увімкнули відео для дорослих на уроці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Луцьку під час онлайн-навчання у кількох школах показали відео для дорослих. Директори навчальних закладів звернулися до кіберполіції.

Про це повідомляє ТСН.

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Деталі інциденту

Як стало відомо, порнографія з'явилася на кількох уроках 5-х класів. Директор однієї зі шкіл повідомив, що одразу звернувся до кіберполіції та департаменту освіти.

Те, що відео для дорослих з'явилося одночасно у різних школах, підтверджують у департаменті освіти. Як з'ясувалося, до уроку також приєдналися невідомі люди під ніками школярів.

Розглядають кілька версій

Наразі програмісти розглядають кілька версій, як це могло статися.

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"Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію в Мережу, або це зроблено користувачем, який спеціально роздав ці акаунти", – зазначив програміст Андрій Божко.

Батьки дітей стурбовані

Поки в кіберполіції розслідують НП, батьки стурбовані. Адже більшість працює, і діти під час уроків вчаться самостійно. А гарантій, що замість математики знову не з’являться порнографічні картинки, ніхто не дає.

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