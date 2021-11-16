На Луганщині в поліцейській дільниці вбили патрульного: перші подробиці

У місті ввели поліцейську операцію та шукають того, хто вбив патрульного

Хтось украв пістолет поліцейського / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 листопада, у місті Рубіжне Луганської області в адмінбудівлі вбили патрульного. На місці працює слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє МВС.

Подробиці

На території адмінбудівлі знайшли тіло патрульного поліцейського із ознаками насильницької смерті.

На місці події є сліди боротьби. Також невідомі вкрали пістолет патрульного.

Як ми з'ясували зі своїх джерел, патрульного поліцейського було вбито в будівлі, де невдовзі планували розмістити управління поліції.

"Наскільки зрозуміло, у будівлі відбувався ремонт, підготовчі роботи. Поліцейський охороняв його та, відповідно, перебував на службі один. Наразі йдуть посилені пошуки нападника", – повідомили сайту "Сьогодні" правоохоронці.

Вбивство поліцейського у Чернігові

У ніч на 2 жовтнявиник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, та групою молодих людей, троє з яких – неповнолітні.

Внаслідок конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесних ушкоджень, від яких один помер на місці події, а інший – доставлений до лікарні .

Відомо, що того вечора друзі-поліцейські відпочивали у розважальному закладі поряд із супермаркетом – боулінг-клубі. Далі спалахнув конфлікт із підлітками.

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