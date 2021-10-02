Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У Маріуполі чоловік обколов наркотиками і зґвалтував 17-річну дівчинку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 жовтня, 09:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підозрюваний запросив додому жертву, коли вона вже була п'яною
Чоловік тричі вколов дівчині наркотики / Колаж "Сьогодні"
Чоловік тричі вколов дівчині наркотики / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі 40-річний чоловік обколов 17-річну дівчину наркотиками і зґвалтував її. Зараз чоловіка взяли під варту із заставою в 181 000 гривень.

Про це повідомляє Маріупольська обласна прокуратура.

Що трапилося

Реклама

Чоловік приїхав у відрядження до Маріуполя. До себе в квартиру він запросив неповнолітню знайому, яка була п'яна. Підозрюваний запропонував дівчині вступити з ним в статеві відносини, але вона йому відмовила. Він зробив дівчині три уколи наркотиків, а потім згвалтував її.

Читайте також:

Багаторазові жертви сексуального насильства

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро . Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів. У деяких обставинах жертви були змушені покинути свою роботу, додавши до перенесеним сексуальним приниженням економічні труднощі.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

47 663

захворіло за тиждень в Україні

+10%

Вакцинація
Станом на 1 жовтня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 731 125
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 144 468
Всього введених доз 12 875 593
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Якою буде погода у жовтні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти