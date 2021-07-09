У Миколаєві масова бійка закінчилася стріляниною. Подробиці

На місце події виїжджали копи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві вночі сталася бійка зі стріляниною. Правоохоронці затримали кількох учасників бійки.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався біля одного з магазинів на проспекті Миру. З місця події поліцейські доставили до відділку шість осіб віком від 20 до 34 років – жителів обласного центру та області. Із одного з автомобілів, в якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.

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Зараз правоохоронці з'ясовують обставини і причини конфлікту.

Слідчі порушили кримінальні провадження за двома статтями – "незаконне зберігання зброї" і "хуліганство".

Раніше ми повідомляли, що у червні в центрі Миколаєва сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення в груди.

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Також нагадаємо, вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: