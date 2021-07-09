Русский
$ 27,29
32,32
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Миколаєві масова бійка закінчилася стріляниною. Подробиці

9 липня 2021 9:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Про постраждалих внаслідок нічної перестрілки не повідомляється. Копи з'ясовують причину конфлікту

На місце події виїжджали копи. Фото: колаж "Сьогодні"

На місце події виїжджали копи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві вночі сталася бійка зі стріляниною. Правоохоронці затримали кількох учасників бійки.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався біля одного з магазинів на проспекті Миру. З місця події поліцейські доставили до відділку шість осіб віком від 20 до 34 років – жителів обласного центру та області. Із одного з автомобілів, в якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.

Реклама

Читайте також: У Києві боротьба за квадратні метри закінчилася стріляниною: подробиці справи

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини і причини конфлікту.

Слідчі порушили кримінальні провадження за двома статтями – "незаконне зберігання зброї" і "хуліганство".

Не пропусти!
Шевченко про фінал Євро-2020: на Англію ще не тиснули по-справжньому, а Вемблі – це котел
Андрій Шевченко і Гаррі Кейн після чвертьфіналу

Раніше ми повідомляли, що у червні в центрі Миколаєва сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення в груди.

Реклама

Також нагадаємо, вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Водій схопився за голову і сів поруч". На Полтавщині авто збило дитину (фото)Інші регіони
У Чернігівській області 12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця. Подробиці скандалу
У Чернігівській області 12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця. Подробиці скандалуІнші регіони
У Черкасах няня в дитячому садку жорстоко побила дитину. Подробиці скандалу
У Черкасах няня в дитячому садку жорстоко побила дитину. Подробиці скандалуІнші регіони
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першою
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першоюІнші регіони
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старості
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старостіІнші регіони
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти