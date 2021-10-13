У Миколаєві після дощу затопило багатоповерхівку: хто винен (відео)

На сьогоднішній день в будинку робочі ремонтують дах

У Миколаєві дощ затопив багатоповерхівку / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві дощ затопив багатоповерхівку через недбалість будівельників. Ремонт даху повинні були закінчити 15 вересня, але він йде досі.

Про це пише сайт Новини-N.

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Подробиці

Мешканці будинку розповіли, фірма ТД "ВЕЛОБУД" робить в їхньому будинку капітальний ремонт даху. Згідно з угодою, закінчення робіт повинно було бути ще 15 вересня. Однак, за словами мешканців, ремонт і зараз триває. Частина даху все ще розкрита. Це і стало причиною затоплення будинку.

Затопило багатоповерхівку дощем. Фото сайту Новини-N

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"Ми звернулися до організації, щоб робочі накрили тимчасовим покриттям дах, де було знято старе покриття, щоб уникнути затоплення. Цього ніхто не зробив. Тепер топить технічний поверх. Вода починає надходити в під'їзд, електрощитову верхніх поверхів, а далі і в квартири мешканців ", – повідомили жителі.

Схожі випадки

У Кропивницького в п'ятиповерхівці на вулиці Яновського, 159, обвалилися бетонні плити перекриття даху в одному з під'їздів.

Виявилося, що квартиру на останньому поверсі намагалися реконструювати. Але ремонтники проігнорували всі будівельні норми і демонтували несучу стіну. Після цього плити перекриття просто обвалилися.

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