У Миколаєві після дощу затопило багатоповерхівку: хто винен (відео)

У Миколаєві дощ затопив багатоповерхівку через недбалість будівельників. Ремонт даху повинні були закінчити 15 вересня, але він йде досі.
Про це пише сайт Новини-N.
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Подробиці
Мешканці будинку розповіли, фірма ТД "ВЕЛОБУД" робить в їхньому будинку капітальний ремонт даху. Згідно з угодою, закінчення робіт повинно було бути ще 15 вересня. Однак, за словами мешканців, ремонт і зараз триває. Частина даху все ще розкрита. Це і стало причиною затоплення будинку.
"Ми звернулися до організації, щоб робочі накрили тимчасовим покриттям дах, де було знято старе покриття, щоб уникнути затоплення. Цього ніхто не зробив. Тепер топить технічний поверх. Вода починає надходити в під'їзд, електрощитову верхніх поверхів, а далі і в квартири мешканців ", – повідомили жителі.
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