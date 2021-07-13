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У Миколаєві російську мову позбавили статусу регіональної

13 липня 2021 15:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Депутати міськради один раз розглядали це питання, але рішення так і не прийняли – за справу взявся суд

У Миколаєві російська мова втратила статус регіональної. Окружний суд скасував рішення міської ради.

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Про це повідомив мовної омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook.

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Омбудсмен заявив, що посилав два звернення генеральному прокурору Ірині Венедіктовій з вимогою скасувати рішення миколаївських депутатів.

"Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто два роки тому, скасоване", – зазначив він.

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Він пояснив, що статус регіональної російська мова втратила через суд, хоча депутати і самі могли скасувати своє рішення. Це питання раніше порушували в міськраді, але пропозиція не набрала достатньої кількості голосів.

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Нагадаємо, раніше Харківський окружний адміністративний суд скасував статус російської мови як регіональної в Харкові.

Також Запорізька область скасувала регіональний статус російської мови.

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