У Миколаєві "сімейний лікар" на мітингу зривала з медиків маски

На мітинг викликали поліцію через конфлікт

Мітинг у Миколаєві відбувся вчора / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві на станції переливання крові під час мітингу антивакцинаторів "сімейний лікар" зривала захисні маски з медперсоналу.

Про це пише сайт "Новини N".

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Подробиці

Через конфлікт на мітинг викликали поліцію.

"Вчора на станції переливання крові так звана "сімейний лікар", яка люто несла дурницю на мітингу антивакцинаторів, влаштувала конфлікт. Вона зривала маски з деяких лікарів, була викликана поліція", – розповів віце-губернатор Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров.

Заступник глави уточнив, що зачинниця конфлікту не є медичним працівником.

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"Вона не є жодним сімейним лікарем, і в жодному реєстрі не значиться. Не довіряйте шарлатанам і балаболу" , – уточнив Юрій Гранатуров.

Мітинг антивакцинаторів в інших містах країни

У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації. Понад 100 людина вийшли на протест проти вакцинації від коронавірусу.

Учасники пікету, що зібралися, висловили обурення у зв'язку із заявою Осачука, вигукуючи йому "Ганьба".

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У своїх виступах протестувальники робили заяви про "літаки, які розпорошують COVID-19", "чіпування" та "наступ на християнство".

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