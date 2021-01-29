У Миколаєві водій збив патрульну і намагався втекти

Після наїзду водій намагався втекти з місця події

28 січня приблизно о 20.00 на вулиці Крилова в Миколаєві екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху.

Реклама

Про це пресслужба Національної поліції повідомила в Facebook.

"Під час перевірки документів у порушника водій іншого авто Nissan Micra на великій швидкості скоїв наїзд на патрульну і пошкодив авто, яке зупинили інспектори", – відзначили в повідомленні

Читайте також: За крок від смерті: зірки, які ледь не загинули в ДТП

Після наїзду водій намагався втекти з місця події, але був затриманий колегами потерпілої. 40-річний водій мав явні ознаки сп'яніння, а також в ході спілкування з поліцейськими почав чинити їм опір.

Реклама

21-річного сержанта патрульної поліції з тілесними ушкодженнями доставлено в медичний заклад.

"Патрульну госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом ЗЧМТ і перелом щелепи. Зараз лікарі роблять їй кваліфіковану допомогу", – йдеться в повідомленні.

Зараз подія кваліфіковано за ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, ексмузикант DZIDZIO, а тепер сольний музикант Назар Гук більш відомий під псевдонімом Юлик потрапив в ДТП.

Раніше в Харківській області в місті Ізюм зіткнулися два автомобілі . В результаті ДТП один з водіїв загинув, ще п'ять осіб госпіталізували.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама