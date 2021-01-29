У Миколаєві водій збив патрульну і намагався втекти

28 січня приблизно о 20.00 на вулиці Крилова в Миколаєві екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху.
Про це пресслужба Національної поліції повідомила в Facebook.
"Під час перевірки документів у порушника водій іншого авто Nissan Micra на великій швидкості скоїв наїзд на патрульну і пошкодив авто, яке зупинили інспектори", – відзначили в повідомленні
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Після наїзду водій намагався втекти з місця події, але був затриманий колегами потерпілої. 40-річний водій мав явні ознаки сп'яніння, а також в ході спілкування з поліцейськими почав чинити їм опір.
21-річного сержанта патрульної поліції з тілесними ушкодженнями доставлено в медичний заклад.
"Патрульну госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом ЗЧМТ і перелом щелепи. Зараз лікарі роблять їй кваліфіковану допомогу", – йдеться в повідомленні.
Зараз подія кваліфіковано за ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
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