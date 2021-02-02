У Миколаївській області горить торговельний центр (фото, відео)

Попередньо жертв і постраждалих немає

У Первомайську Миколаївської області вогнеборці ліквідовують пожежу у торговельному центрі.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, 2 лютого о 12:58 в одноповерховій будівлі великого торгового центру виникла пожежа на площі близько 800 "квадратів".

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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Як пишуть в соцмережах, очевидці кажуть, що на товари в магазині кинули пару "коктейлів Молотова".

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До гасіння залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково слідує 12 осіб та 4 одиниці техніки.

Раніше ми повідомляли, що у Києві на проспекті Героїв Сталінграда, 7-А в Оболонському районі сталася пожежа в багатоповерхівці. Жителі вчасно відчули запах диму і самостійно вийшли на вулицю.

Також нагадаємо, підозрюваного орендаря згорілого будинку для літніх людей у Харкові В'ячеслава Кравченка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Нелегальний пансіонат, який згорів у Харкові, ніхто не перевіряв. За словами місцевих, працював заклад не один рік. Мешканцями спочатку були наркозалежні.

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