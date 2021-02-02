У Миколаївській області горить торговельний центр (фото, відео)

У Первомайську Миколаївської області вогнеборці ліквідовують пожежу у торговельному центрі.
Як розповіли в пресслужбі ДСНС, 2 лютого о 12:58 в одноповерховій будівлі великого торгового центру виникла пожежа на площі близько 800 "квадратів".
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Як пишуть в соцмережах, очевидці кажуть, що на товари в магазині кинули пару "коктейлів Молотова".
До гасіння залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково слідує 12 осіб та 4 одиниці техніки.
Раніше ми повідомляли, що у Києві на проспекті Героїв Сталінграда, 7-А в Оболонському районі сталася пожежа в багатоповерхівці. Жителі вчасно відчули запах диму і самостійно вийшли на вулицю.
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