У Миколаївській області бус з померлими від COVID-19 потрапив в ДТП: є загиблий (фото)

У Миколаївській області мікроавтобус Fiat Scudo зіткнувся з вантажним автомобілем пошти Фотон Кобальт.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, аварія сталася біля села Михайло-Ларине. Внаслідок зіткнення загинув 31-річний водій мікроавтобусу, який перевозив труни з шістьма померлими від коронавірусу.

46-річний водій вантажівки госпіталізований в лікарню з травмами.

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Зараз правоохоронці встановлюють обставини і причини ДТП.

Подія кваліфікували за ознаками статті "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Раніше ми повідомляли, що в Одесі легковик вилетів з дороги у двір будинку.

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Також нагадаємо, у Львові в ДТП потрапила мати з немовлям.

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