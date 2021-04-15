У Миколаївській області бус з померлими від COVID-19 потрапив в ДТП: є загиблий (фото)

У Миколаївській області мікроавтобус Fiat Scudo зіткнувся з вантажним автомобілем пошти Фотон Кобальт.
Як повідомили в пресслужбі ГУНП, аварія сталася біля села Михайло-Ларине. Внаслідок зіткнення загинув 31-річний водій мікроавтобусу, який перевозив труни з шістьма померлими від коронавірусу.
46-річний водій вантажівки госпіталізований в лікарню з травмами.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини і причини ДТП.
Подія кваліфікували за ознаками статті "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
Раніше ми повідомляли, що в Одесі легковик вилетів з дороги у двір будинку.
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