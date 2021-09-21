У Миколаївській області зупинили роботу гімназії: діти злягли з інфекцією

8 учнів перебувають в лікарні, ще п'ятеро лікуються вдома. За іншими дітьми стежать медики

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області зупинили роботу Новоодеської гуманітарної гімназії – 13 учнів заразилися ротавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

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Зазначається, що 14 вересня учні святкували День здоров'я біля природного джерела води на околиці міста Нова Одеса. Усього там було 158 дітей і 14 вчителів – усі вони пили воду з джерела, а продукти приносили кожен із собою.

Через два дні у дітей з'явилися перші ознаки зараження – підвищення температури тіла, блювання. До лікарні поклали 8 учнів, ще 5 хворих дітей отримують амбулаторне лікування.

З 17 вересня роботу гімназії зупинили. За рештою учасників заходу стежать медики, також відібрали для дослідження проби води з природного джерела.

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Крім того, усіх хворих обстежували на наявність ротавірусної інфекції – усі результати виявилися позитивні.

Чи потрібно робити щеплення від ротавірусу дітям?

У країнах, де уряд не хоче, щоб діти хворіли на ротавірусну інфекцією, у календар щеплень внесено дуже ефективну і безпечну вакцину проти неї. Таку вакцину навіть не потрібно колоти, це краплі. Її використовують так, щоб закінчити вакцинацію до віку 6 місяців.

В Україні вакцина від ротавірусної інфекції зареєстрована і доступна.

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