У Миколаївській області зіткнулися одразу чотири фури – є жертви (фото)

Правоохоронці Миколаївської області з'ясовують деталі масштабної ДТП – в аварію потрапили одразу чотири вантажівки

У ДТП потрапили одразу чотири фури / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області 17 листопада зіткнулися одразу чотири вантажівки. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна постраждала. Медики госпіталізували її до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполції.

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Аварія сталася на трасі "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ", зіткнулися вантажівки Renault Premium, Volvo FN, DAF. Через сильний удар фура DAF виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з вантажівкою MAN LE, за кермом якої перебував 42-річний чоловік.

Внаслідок удару авто отримали пошкодження. Фото Нацполіції

Внаслідок аварії водія MAN із травмами госпіталізували до лікарні, а його 39-річний пасажир помер у кареті швидкої допомоги.

Дорогу було заблоковано через ДТП. Фото Нацполіції

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП та з'ясовують усі обставини інциденту. Винуватцю загрожує до восьми років ув'язнення.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП :