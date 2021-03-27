На Миколаївщині в ДТП з вантажівкою загинули три особи (фото)

У Миколаївській області сталася ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля. У результаті загинули три особи.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
За даними правоохоронців, аварія сталася у Вознесенському районі. Зіткнулися вантажівка Renault Magnum та автомобіль Opel Vectra. 36-річний водій легковика та двоє його пасажирів загинули на місці події.
61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав.
На місці події працюють слідчі, медики і рятувальники, які дістають тіла з авто.
Подія кваліфікована за ознаками статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб".
Нагадаємо, раніше в Луцьку сталася ДТП з маршруткою, є постраждалі.
Крім того, під Житомиром три особи загинули в ДТП.
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