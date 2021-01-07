У Миколаївській області вандали осквернили понад 100 могил, в тому числі – своїх родичів (відео)

Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки

30 грудня в поліцію звернувся староста села Прибузьке Вітовського району з повідомленням про те, що на їх сільському кладовищі невідомі вандали осквернили понад 100 могил.

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 22-річний житель с. Прибузьке. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і відбував умовний строк покарання.

"За словами молодої людини, він скоїв злочин через надмірну кількість випитого алкоголю і з хуліганських спонукань. Щоб відвести від себе підозру, зруйнував навіть могили своїх родичів", – розповіли в поліції.

Також в ході слідства було встановлено, що у чоловіка, ймовірно, був спільник, його односельчанин. Зараз збирається доказова база про його причетність до наруги над могилами.

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Нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО, розташований в парковій зоні на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

Раніше вандали знову познущалися над стародавніми стінами Національного заповідника "Софія Київська". На них знову з'явилися мистецтва невідомих.

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