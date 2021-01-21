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У Миколаївській області затримали розповсюджувачів дитячого порно

21 січня, 11:37

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У справі замішані троє місцевих жителів

У Миколаївській області поліцейські викрили трьох жителів у розповсюдженні дитячої порнографії.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, копи провели за місцем проживання трьох фігурантів санкціоновані обшуки.

Зловмисники – жителі обласного центру 27-ми, 56-ти і 59-ти років, які були учасниками закритих тематичних сайтів. Вони на замовлення завантажували і поширювали по інтернету фото і відеопродукцію з порнографічним змістом, у тому числі з дитячою порнографією.

За результатами обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та інше майно, яке може містити доказову базу причетності до поширення протиправного контенту.

Дії фігурантів кваліфікуються, попередньо, за статтею "ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів".

Крім цього, 56-річний фігурант справи, крім кримінальної, також буде нести адміністративну відповідальність за злісну непокору законним вимогам поліцейських під час проведення слідчої дії.

Вилучену техніку направили на проведення відповідних експертиз, за результатами яких, в сукупності з іншими доказами, буде вирішуватися питання про остаточну кваліфікацію події та повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області затримали чоловіків, які поширювали дитяче порно.

Також нагадаємо, мешканці Рівного поширювали в інтернеті дитяче порно.

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поліція Миколаївська область поширення дитяче порно
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