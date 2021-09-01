У Новій Каховці завершилось "Велике будівництво" ЦНАПу

ЦНАП розрахований на щоденний прийом 140-150 відвідувачів. Скористатися ним зможуть понад 70 тисяч жителів

У Новій Каховці добудували ЦНАП. Фото: "Херсонська ОДА"

На Херсонщині завершено спорудження нової будівлі центру надання адміністративних послуг у місті Нова Каховка. Проєкт реалізується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Реклама

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Будівля ЦНАП готова на 100%. Фото: "Херсонська ОДА"

Будівля готова на 100%, офіційне відкриття заплановано до Дня міста, яке відзначається в останню неділю вересня. До цього часу там потрібно встановити необхідне обладнання, яке дозволить приймати відвідувачів.

У ЦНАП можна оформити необхідні документи, не відвідуючи десятки організацій. Фото: "Херсонська ОДА"

"Якісні та комфортні послуги мають бути доступними для всіх. У ЦНАПі можна оформити необхідні документи не відвідуючи десятки установ, а прийти й отримати необхідну довідку швидко та на місці. Це буде установа перш за все для людей, де кожен відчуватиме повагу до себе й отримуватиме якісне обслуговування", — наголосив голова ОДА Сергій Козир.

Реклама

Записатися на відвідування ЦНАП можна буде онлайн. Фото: "Херсонська ОДА"

ЦНАП у Новій Каховці містить окремі приміщення фронт-офісу та бек-офісу, відкритий простір у зоні обслуговування, комфортні місця для очікування та обслуговування, у тому числі осіб з обмеженими можливостями. Записатись на відвідування центру буде можливо онлайн.

ЦНАП розрахований на щоденний прийом 140-150 відвідувачів. Фото: "Херсонська ОДА"

ЦНАП розрахований на щоденний прийом 140-150 відвідувачів. Скористатися ним зможуть понад 70 тисяч мешканців міської громади та наближених населених пунктів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що завдяки програмі "Велике будівництво" було створено 200 тисяч нових робочих місць.

Раніше ми також писали:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: