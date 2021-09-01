Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У Новій Каховці завершилось "Велике будівництво" ЦНАПу

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
1 вересня, 09:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ЦНАП розрахований на щоденний прийом 140-150 відвідувачів. Скористатися ним зможуть понад 70 тисяч жителів
У Новій Каховці добудували ЦНАП. Фото: "Херсонська ОДА"
У Новій Каховці добудували ЦНАП. Фото: "Херсонська ОДА"

На Херсонщині завершено спорудження нової будівлі центру надання адміністративних послуг у місті Нова Каховка. Проєкт реалізується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Реклама

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Будівля ЦНАП готова на 100%. Фото: "Херсонська ОДА"
Будівля ЦНАП готова на 100%. Фото: "Херсонська ОДА"

Будівля готова на 100%, офіційне відкриття заплановано до Дня міста, яке відзначається в останню неділю вересня. До цього часу там потрібно встановити необхідне обладнання, яке дозволить приймати відвідувачів.

У ЦНАП можна оформити необхідні документи, не відвідуючи десятки організацій. Фото: "Херсонська ОДА"
У ЦНАП можна оформити необхідні документи, не відвідуючи десятки організацій. Фото: "Херсонська ОДА"

"Якісні та комфортні послуги мають бути доступними для всіх. У ЦНАПі можна оформити необхідні документи не відвідуючи десятки установ, а прийти й отримати необхідну довідку швидко та на місці. Це буде установа перш за все для людей, де кожен відчуватиме повагу до себе й отримуватиме якісне обслуговування", — наголосив голова ОДА Сергій Козир.

Реклама

Записатися на відвідування ЦНАП можна буде онлайн. Фото: "Херсонська ОДА"
Записатися на відвідування ЦНАП можна буде онлайн. Фото: "Херсонська ОДА"

ЦНАП у Новій Каховці містить окремі приміщення фронт-офісу та бек-офісу, відкритий простір у зоні обслуговування, комфортні місця для очікування та обслуговування, у тому числі осіб з обмеженими можливостями. Записатись на відвідування центру буде можливо онлайн.

ЦНАП розрахований на щоденний прийом 140-150 відвідувачів. Фото: "Херсонська ОДА"
ЦНАП розрахований на щоденний прийом 140-150 відвідувачів. Фото: "Херсонська ОДА"

ЦНАП розрахований на щоденний прийом 140-150 відвідувачів. Скористатися ним зможуть понад 70 тисяч мешканців міської громади та наближених населених пунктів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що завдяки програмі "Велике будівництво" було створено 200 тисяч нових робочих місць.

Раніше ми також писали:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

1 вересня 1991. В школах приступають до глибокого вивчення і осмислення історії України та її культури…

Зануритись у той день
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
РОБО-ТОП
Підземний світ технологій.
Він існує! Хочеш побачити?
Спускайся у хайтек-шахту!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
64
40
32
136
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
29
23
30
82
3
flag ПКР ПКРRPC
26
17
35
78
4
flag США СШАUS
25
25
17
67
5
flag Нідерланди НідерландиNL
16
9
10
35
6
flag Україна УкраїнаUA
15
34
21
70
7
flag Бразилія БразиліяBR
14
11
19
44
8
flag Австралія АвстраліяAU
13
21
21
55
9
flag Італія ІталіяIT
11
19
16
46
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
10
1
4
15
Всі медалі Паралімпіади
COVID-19 в Україні
2075 випадків за добу
Докладніше
Back to school
Збираєш дитину до школи?
Скільки коштує та як зекономити
Порахувати
Комаровський в темі
Коли збивати температуру у дитини
Запитай у лікаря
Моргенштерн одружився. Як вам образи молодят?
Більше подробиць
Оксамитовий сезон
Де відпочити без ПЦР-тесту і якомога дешевше
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти