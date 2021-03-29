Святкували День театру: голова ОДА пояснив закриту вечірку з "оголенням" в Херсоні

Депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга влаштував закриту вечірку з напівоголеними жінками. Але голова Херсонської ОДА Сергій Козир запевняє, що все в порядку і так проходило святкування Міжнародного дня театру.
Про це він написав в Facebook.
Позиція Козиря
"Що стосується святкування Міжнародного дня театру, який викликав резонанс. Хочу запевнити всіх, що інформація, яка з'явилася в ЗМІ, не відповідає дійсності. Тому хочу звернутися до журналістів: не треба шукати сенсацій там, де їх немає", – зазначив голова ОДА.
За його словами в рамках заходу виступали артисти театру, заслужені артисти України.
"Театр дав можливість глядачам відчути себе в ролі акторів і запросив на велику сцену, коли в залі було показано номер заслуженої артистки України Таїсії Новачук з концертного шоу "Дива". План заходів та сценарії виступів акторів не були узгоджені з Херсонською обласною державною адміністрацією", – написав він.
Він запевняє, що гостям на вході міряли температуру і всі пройшли через дезинфікуючу рамку.
"Я зняв маску під час нагородження артисток, потім – під час фотографування. Також хочу запевнити всіх, що перехворів COVID-19, і маю високий рівень антитіл в крові, через що медики не рекомендують зараз робити щеплення. Але вакцинуватися обов'язково буду" , – додав він.
Що сталося
Як повідомляє "Міст". Серед гостей були помічені голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колихаєв, депутат міськради Андрій Дмитрієв, облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садіар Мамедов і Валерій Боржков та інші відомі і не дуже люди.
Ні соціальної дистанції, ні маскового режиму гості вечірки не дотримувалися.
Для гостей виступали актори театру, проводився благодійний аукціон, на якому продавали картини і право зіграти у виставі.
Крім того, для гостей танцювали напівголі дівчата.
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