Святкували День театру: голова ОДА пояснив закриту вечірку з "оголенням" в Херсоні

Він запевняє, що на вході всім міряли температуру

Депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга влаштував закриту вечірку з напівоголеними жінками. Але голова Херсонської ОДА Сергій Козир запевняє, що все в порядку і так проходило святкування Міжнародного дня театру.

Реклама

Про це він написав в Facebook.

Позиція Козиря

"Що стосується святкування Міжнародного дня театру, який викликав резонанс. Хочу запевнити всіх, що інформація, яка з'явилася в ЗМІ, не відповідає дійсності. Тому хочу звернутися до журналістів: не треба шукати сенсацій там, де їх немає", – зазначив голова ОДА.

За його словами в рамках заходу виступали артисти театру, заслужені артисти України.

"Театр дав можливість глядачам відчути себе в ролі акторів і запросив на велику сцену, коли в залі було показано номер заслуженої артистки України Таїсії Новачук з концертного шоу "Дива". План заходів та сценарії виступів акторів не були узгоджені з Херсонською обласною державною адміністрацією", – написав він.

Реклама

Він запевняє, що гостям на вході міряли температуру і всі пройшли через дезинфікуючу рамку.

"Я зняв маску під час нагородження артисток, потім – під час фотографування. Також хочу запевнити всіх, що перехворів COVID-19, і маю високий рівень антитіл в крові, через що медики не рекомендують зараз робити щеплення. Але вакцинуватися обов'язково буду" , – додав він.

Що сталося

Як повідомляє "Міст". Серед гостей були помічені голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колихаєв, депутат міськради Андрій Дмитрієв, облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садіар Мамедов і Валерій Боржков та інші відомі і не дуже люди.

Реклама

Ні соціальної дистанції, ні маскового режиму гості вечірки не дотримувалися.

Для гостей виступали актори театру, проводився благодійний аукціон, на якому продавали картини і право зіграти у виставі.

Крім того, для гостей танцювали напівголі дівчата.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що на Буковині депутат влаштував гучну гулянку в ресторані.

Також нагадаємо, в одеському нічному клубі "забили" на карантин.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама