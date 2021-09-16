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У Полтаві 10-річна школярка на фізкультурі втратила свідомість і померла

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 вересня, 15:15
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До лікарні дитину привезли вже в стадії клінічної смерті, медики годину намагалися її реанімувати, але не змогли
У полтавській школі померла п'ятикласниця. Фото: "Суспільне"
У полтавській школі померла п'ятикласниця. Фото: "Суспільне"

У Полтаві 10-річній школярці стало погано на уроці фізкультури. Дівчинка втратила свідомість і через кілька годин померла.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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За словами правоохоронців, дівчинка померла 15 вересня у реанімації Дитячої обласної лікарні. П'ятикласниця вчилася у ліцеї №33 Полтавської міської ради.

На уроці фізкультури дівчинці раптово стало погано і вона втратила свідомість. Працівники школи намагалися її реанімувати і викликали "швидку".

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Директор ліцею Наталія Кикоть розповіла "Суспільному", що загибла не скаржилася на здоров'я і займалася в основній групі з фізкультури.

ід час відпрацювання вправ до теми футболу, дівчинка втратила свідомість. Огляд візуальний нічого не дав. Дитина не реагувала на звернення і на дотики. Одразу викликали медика, повідомили класну керівничку, паралельно я почав відпрацьовувати елементи штучного дихання і непрямого масажу" , – сказав учитель фізкультури.

Медики "швидкої" привезли ученицю в лікарню, але врятувати її не вдалося. Майже годину її намагалися привести до тями, після чого зафіксували біологічну смерть.

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ривезли дівчинку 10-років у стадії клінічної смерті. Дівчинкою займалися наші лікарі-реаніматологи", – зазначила в.о. директора лікарні Олена Ананевич.

Справу розслідують як умисне вбивство.

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