Русский
$ 27,46
32,79
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Полтаві дві жінки втратили свідомість через спеку в маршрутці (відео)

25 червня 2021 11:47

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жителі Полтави скаржаться на спеку та тряску в маршрутках, яку не витримає навіть здоровий організм

У центрі Полтави дві жінки одночасно втратили свідомість. Однією стало погано ще в салоні маршрутки і поки медики надавали їй допомогу, стало погано іншій жінці, яка вийшла з тієї ж маршрутки.

Реклама

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина, одну з них госпіталізували, інший – надали допомогу на місці.

Читайте також: Что делать при тепловом или солнечном ударе: первая помощь

Не пропусти!
Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта

Зазначимо, в Полтаві тримається нестерпна спека. На початку тижня тепловий удар отримала кондуктор тролейбусу.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що минулого літа у Херсонській області через аномальну спеку загинули двоє людей. Чоловік і жінка загинули під час роботи в полі.

Також нагадаємо, у Маріуполі пройшов забіг на спеці. Постраждали одинадцять осіб. Серед них – 6 дітей. Зокрема, 7-річний хлопчик, а також дівчатка 14 і 15 років отримали тепловий удар.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні раніше закриті резиденції перетворять на туристичні магніти. Що там буде
В Україні раніше закриті резиденції перетворять на туристичні магніти. Що там будеУкраїна
Війна за курорти. Як в Залізному Порту приймають відпочиваючих (відео)
Війна за курорти. Як в Залізному Порту приймають відпочиваючих (відео)Інші регіони
На Черкащині знайшли труп у багажнику з грошима. Що відомо про вбитого
На Черкащині знайшли труп у багажнику з грошима. Що відомо про вбитогоІнші регіони
Фарбувала стіни в класі: під Черкасами мама школярки зламала хребет (відео)
Фарбувала стіни в класі: під Черкасами мама школярки зламала хребет (відео)Інші регіони
У головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію (відео)
У головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію (відео)Інші регіони
У Житомирській області з банку вкрали 14 мільйонів. Злочинна схема розкрита
У Житомирській області з банку вкрали 14 мільйонів. Злочинна схема розкритаІнші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти