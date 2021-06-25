У Полтаві дві жінки втратили свідомість через спеку в маршрутці (відео)

Жителі Полтави скаржаться на спеку та тряску в маршрутках, яку не витримає навіть здоровий організм

У центрі Полтави дві жінки одночасно втратили свідомість. Однією стало погано ще в салоні маршрутки і поки медики надавали їй допомогу, стало погано іншій жінці, яка вийшла з тієї ж маршрутки.

Реклама

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина, одну з них госпіталізували, інший – надали допомогу на місці.

Читайте також: Что делать при тепловом или солнечном ударе: первая помощь

Зазначимо, в Полтаві тримається нестерпна спека. На початку тижня тепловий удар отримала кондуктор тролейбусу.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що минулого літа у Херсонській області через аномальну спеку загинули двоє людей. Чоловік і жінка загинули під час роботи в полі.

Також нагадаємо, у Маріуполі пройшов забіг на спеці. Постраждали одинадцять осіб. Серед них – 6 дітей. Зокрема, 7-річний хлопчик, а також дівчатка 14 і 15 років отримали тепловий удар.