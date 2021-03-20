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У Полтаві мікроавтобус у дворі на смерть збив пенсіонерку

20 березня, 09:20

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Автомобіль здавав назад і не помітив жінку похилого віку

У Полтаві мікроавтобус переїхав жінку похилого віку. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

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Як повідомляють "Вартові.Еспресо", подія сталася на вулиці Гната Хоткевича. Водій Mercedes Vito здавав назад і не помітив 82-річну жінку.

На місці працювала слідчо-оперативна група, вона з'ясовує всі обставини події.

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Нагадаємо, на Хмельниччині 18 березня військовий КамАЗ зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті загинули три особи.

Раніше ми повідомляли, що під Харковом сталася ДТП з Tesla, в якій постраждали шестеро осіб.

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аварія ДТП Полтава насмерть
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