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У Полтаві п'яний водій врізався в авто патрульних. У якому стані копи

17 травня, 13:27

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Поліцейський автомобіль був припаркований, коли в нього в'їхав легковик – подробиці ДТП

У Полтаві п'яний водій за кермом "ЗАЗ" врізався в припаркований Peugeot патрульних. Внаслідок аварії двоє правоохоронців госпіталізовані з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

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Як повідомили в прес-службі поліції, інспектори склали на водія протокол за статтею про управління транспортним засобом в стані сп'яніння.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини ДТП встановлюються.

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Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами. Водій автобуса намагався об'їхати легковик, але транспорт не витримав різкого маневру і перекинувся.

Також нагадаємо, в Луганській області п'яний водій збив чотирьох підлітків, один з них загинув.

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