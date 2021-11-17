У Полтаві школяр розпорошив газ під час уроку: діти у лікарні

Про НП повідомили вчителі, які звернулися до медиків

У полтавському ліцеї НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 17 листопада, у Полтаві в ліцеї №32 "Європейський" під час уроку один із учнів розпорошив газ із балончика. Школярів госпіталізували до лікарні та оглянули медики.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавського районного управління поліції

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Деталі НП

Як стало відомо, про НП повідомили вчителі, які звернулися до медиків з проханням надати допомогу дітям, які, ймовірно, отруїлися газом з балончика.

За попередньою інформацією, 12-річний учень у приміщенні класу на уроці хімії натиснув на клапан газового балончика "Перець-4", внаслідок чого стався викид аерозолю, що подразнює.

У якому стані діти?

Медики оглянули дітей, їх госпіталізували до медустанови для додаткового огляду. Зазначається, що життю школярів нічого не загрожує.

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На місці працює поліція і встановлює всі обставини.

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