У Полтаві знову протестують: трасу Київ – Харків перекрили (фото і відео)

У Полтаві місцеві жителі вийшли на чергову акцію протесту через високі ціни на газ. Люди перекрили міжнародну трасу М-03 Київ – Харків.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Харків Life".

У соцмережах пишуть, що протестувальники розбилися на дві групи. Одні хочуть відкривати трасу один раз на 30 хвилин, оскільки в заторі мерзнуть люди, інші ж навідріз відмовляються розблокувати проїзд.

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На місці зараз знаходяться правоохоронці, вони стежать за порядком.

Нагадаємо, різке підвищення цін на газ і вартості його доставки призвело до протестів. Однак українська влада вже почала працювати над цією проблемою і знизила вартість. Граничну ціну на газ для населення в Україні встановили на рівні 6,99 грн за 1 куб. м. Цінове обмеження вводиться з 1 лютого.

Крім того, в Україні зменшать тариф на транспортування газу.

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