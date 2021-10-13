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У Полтавській області зґвалтували вагітну: підозрюють поліцейського

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
13 жовтня, 10:56
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Постраждала вже пройшла ряд експертиз, а також огляд у лікарів
Один із ґвалтівників жінки - поліцейський / Колаж "Сьогодні"
Один із ґвалтівників жінки - поліцейський / Колаж "Сьогодні"

У Лубенському районі Полтавської області зґвалтували вагітну жінку. За її словами, один з ґвалтівників – дільничний офіцер поліції.

Про це повідомляє ДБР.

Що трапилося

Як стверджує жінка, все сталося вночі. У неї вдома було спільне застілля, де її і зґвалтували двоє чоловіків. Один з них – дільничний офіцер поліції.

Експертизи

Жінці призначили ряд спеціальних експертиз. Її вже оглянув судово-медичний експерт і лікар гінеколог. У постраждалої не виявили ознак вагітності.

Покарання

Досудове розслідування розпочато за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України). Ґвалтівників можуть позбавити волі на строк до 12 років.

Проблема сексуального насильства в Україні

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро . Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.

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