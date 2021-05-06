У Полтавській області знайшли мертвою 17-річну дівчину – її зґвалтували

У поліції розкрили подробиці моторошної трагедії в Полтавській області – молоду дівчину знайшли мертвою на узбіччі дороги, як виявилося її зґвалтували

У Полтавській області поліція повідомила про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини 15-річному жителю Кременчуцького району. Бездиханне тіло потерпілої, жительки села Бреусівка, виявили перехожі 30 квітня на узбіччі місцевої дороги.

"Підозрюваний підліток вчиться у 10 класі. Йому інкримінується зґвалтування 17-річної дівчини", – повідомив "Сьогодні" речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

За даними поліції, дівчина померла після отруєння алкоголем.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала в будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини і 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої.

Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115), зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152) і ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136).

"Наразі у кримінальних провадженнях триває ряд експертиз, а також проводяться необхідні слідчі дії для встановлення істини у справі. Ретельно вивчаються всі обставини злочину для визначення ролі кожного учасника події та надання їх діям об’єктивної юридичної оцінки", – зазначив начальник Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук.

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