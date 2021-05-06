Русский
$ 27,73
33,28
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Інші регіони

У Полтавській області знайшли мертвою 17-річну дівчину – її зґвалтували

6 травня, 16:20

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

У поліції розкрили подробиці моторошної трагедії в Полтавській області – молоду дівчину знайшли мертвою на узбіччі дороги, як виявилося її зґвалтували

У Полтавській області поліція повідомила про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини 15-річному жителю Кременчуцького району. Бездиханне тіло потерпілої, жительки села Бреусівка, виявили перехожі 30 квітня на узбіччі місцевої дороги.

"Підозрюваний підліток вчиться у 10 класі. Йому інкримінується зґвалтування 17-річної дівчини", – повідомив "Сьогодні" речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

За даними поліції, дівчина померла після отруєння алкоголем.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала в будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини і 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої.

Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115), зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152) і ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136).

"Наразі у кримінальних провадженнях триває ряд експертиз, а також проводяться необхідні слідчі дії для встановлення істини у справі. Ретельно вивчаються всі обставини злочину для визначення ролі кожного учасника події та надання їх діям об’єктивної юридичної оцінки", – зазначив начальник Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік ґвалтував школярок. Він видавав себе за хлопця і шантажував своїх жертв інтимними фото.

Також нагадаємо, на Сумщині в місті Кролевець юнак на вулиці намагався зґвалтувати школярку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий
В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий "Запорожець": що в ньому особливогоАвто
Кожному по заслугах його: під Миколаєвом знайшли мертвим військового, а поруч записку
Кожному по заслугах його: під Миколаєвом знайшли мертвим військового, а поруч запискуІнші регіони
Вінничанина засудили до довічного ув'язнення. Подробиці жорстокого вбивства всієї родини
Вінничанина засудили до довічного ув'язнення. Подробиці жорстокого вбивства всієї родиниІнші регіони
У Херсонській області школярі довели дівчинку до суїциду. Заявили, що сама винна
У Херсонській області школярі довели дівчинку до суїциду. Заявили, що сама виннаІнші регіони
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)Україна
У Чернігові четверо дітей отруїлися грибною юшкою: двоє померли (оновлено)
У Чернігові четверо дітей отруїлися грибною юшкою: двоє померли (оновлено)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти