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У Полтавській області перекинувся автобус з людьми – більше 20 постраждалих (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 жовтня, 11:23
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На момент ДТП в автобусі було більше 20 пасажирів і два водія
На місці працювала поліція / Колаж "Сьогодні"
На місці працювала поліція / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 11 жовтня, на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" в Полтавській області сталося ДТП. Перекинувся автобус з пасажирами.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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Що трапилося

Автобус їхав з Луганщини до Києва. Водій не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини дороги та перекинувся на бік.

В автобусі на момент ДТП перебувало двадцять два пасажири і два водії. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

Наслідки ДТП в на трасі. Фото: ГУНП Полтавської області.
Наслідки ДТП в на трасі. Фото: ГУНП Полтавської області.

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Покарання для винуватця

Поліція ще вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наслідки ДТП в на трасі. Фото: ГУНП Полтавської області.
Наслідки ДТП в на трасі. Фото: ГУНП Полтавської області.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

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