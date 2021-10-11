У Полтавській області перекинувся автобус з людьми – більше 20 постраждалих (фото)

Сьогодні, 11 жовтня, на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" в Полтавській області сталося ДТП. Перекинувся автобус з пасажирами.
Про це повідомляє поліція Полтавської області.
Що трапилося
Автобус їхав з Луганщини до Києва. Водій не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини дороги та перекинувся на бік.
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В автобусі на момент ДТП перебувало двадцять два пасажири і два водії. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.
Покарання для винуватця
Поліція ще вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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